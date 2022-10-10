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"صحة المنيا" تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 118 ألف سيدة خلال سبتمبر الماضي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:09 م
"صحة المنيا" تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 118 ألف سيدة خلال سبتمبر الماضي قافلة طبية بالمنيا
المنيا ـ حسن عبد الغفار

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أعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خلال شهر سبتمبر الماضي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 118 ألفا و304 منتفعات، منها 9 آلاف و848 جدد و108 آلاف و456 مترددات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة انه تم صرف 270775 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة فضلا عن تنفيذ 129 ألفا و 706 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 90432 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لعدد 16546 سيدة حامل وتقديم الرعاية الصحية لعدد 14647 سيدة بعد الوضع ، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 24632 ندوة عن فيروس كورونا وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و16108 ندوة عن الامراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.

قافلة طبية بالمنيا (1)
قافلة طبية بالمنيا (1)

 

قافلة طبية بالمنيا (2)
قافلة طبية بالمنيا (2)

 


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