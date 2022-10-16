وزير الطيران: تقديم كافة التسهيلات للشركات الخاصة لتعزيز دورها بمنظومة النقل الجوى

كتب أحمد مصطفى

عقد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة لمناقشة آليات العمل وتطويرها خلال المرحلة المقبلة ودور الشركات الخاصة في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية .

وفى بداية اللقاء أكد الفريق محمد عباس، أن وزارة الطيران حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات للشركات المصرية الخاصة بما يعزز دورها الكبير فى منظومة النقل الجوى ويسهم فى زيادة معدلات الدخل القومى خاصة وأن قطاع الطيران يشهد طفرة تنموية واضحة خلال الفترة الحالية.

وطالب الوزير، شركات الطيران الخاصة بأن تواكب رؤية التطوير المستقبلية التى تستهدفها وزارة المدني من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التى تتعلق بنشاط الطيران الخاص وسبل توفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات بقطاع النقل الجوى.

كما استمع وزير الطيران الى العقبات التى تواجه الشركات الخاصة، حيث تم تبادل الرؤى والمقترحات لحلها، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات بصفة دورية مع سلطة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران من أجل تحقيق التكامل بين قطاعات الطيران المدنى للوصول إلى آليات عمل مشتركة تسهم فى النهوض بمنظومة النقل الجوى.

ومن جانبهم أعرب رؤساء شركات الطيران المصرية الخاصة عن تقديرهم وشكرهم لهذا اللقاء المثمر للنهوض بنشاط الطيران الخاص حيث أشادوا بدور القيادة السياسية والدولة المصرية في التوجيه بتقديم كافة التيسيرات لقطاع النقل الجوى ومن بينها شركات الطيران المصرية الخاصة .

حضر اللقاء المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار إيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدنى والملاح سامح فوزى نائب رئيس سلطة الطيران المدنى.