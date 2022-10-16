وزير الصحة: 104 ملايين نسمة إجمالى عدد سكان مصر بنهاية سبتمبر الماضى

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لاستعراض خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان عدداً من المؤشرات المرتبطة بملف السكان على المستوى القومي، لافتاً إلى أن إجمالي عدد السكان بلغ بنهاية سبتمبر 2022 نحو 104 ملايين نسمة، حيث يصل معدل الإنجاب إلى 2.85%، ومعدل النمو السكاني 1.6%، كما تناول عدداً من الخصائص السكانية، موضحاً أن متوسط عدد الأبناء ينخفض في حالة الأم العاملة بنسبة 25%، كما ينخفض مع ارتفاع مستوى التعليم بنسبة 30%، لافتاً إلى أن نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة محلياً ارتفعت لتصل إلى 66.4% عام 2021 مقارنة بـ 58.5% عام 2014.

كما تطرق وزير الصحة والسكان إلى عدد من محددات الربط بين الحالة الصحية والزيادة السكانية، لافتاً إلى أنه تبين حدوث مرض التقزم لأطفال الأسر ذات العدد الكبير أعلى 3.13 مرة، مقارنة بالأسر الصغيرة والمتوسطة، كما اتضح أن حدوث التقزم في الطفل الثالث فيما أكثر أعلى 2.49 مرة عن الطفل الأول والثاني.