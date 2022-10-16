وزير الخارجية الأردني: نتطلع لقمة عربية تعضد العمل المشترك وتطور أدواته

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أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده تتطلع إلى قمة عربية ناجحة تعضد العمل العربي المشترك، وتفعله، وتطور أدواته؛ بما ينعكس خيرا على الدول والشعوب العربية.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به، اليوم/ الأحد/ عقب المحادثات التي جمعته بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بمقر الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة.

وأعرب الصفدي عن ثقته بنجاح قمة الجزائر معتبرا بأنها "قمة ضرورية"، نظرا لكونها الأولى التي تنعقد منذ ثلاث سنوات.

وأضاف الوزير الأردني أنه بحث مع وزير الخارجية الجزائري كيفية العمل لتخرج القمة بقرارات تحاكي التحديات التي تواجهها الدول العربية بشكل عملي، وتقدم طروحات وأفكارًا ومشاريع قادرة أن تنهض بالعمل العربي المشترك؛ بشكل يساعد على تلبية طموحات الشعوب العربية التي تحتاج إلى تعاون أكثر موضوعية إزاء الكثير من القضايا.

واستطرد قائلا إنه كلما عملت الدول العربية بشكل منسق كلما استطاعت تحقيق طموحات الشعوب بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد وصل أمس /السبت/ إلى الجزائر في زيارة رسمية.