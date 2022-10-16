هل تعانى من صعوبة فى البلع أو تورم.. احذر من سرطان الحلق

كتبت إيناس البنا

هناك أوقات تشعر فيها بصعوبة مستمرة في بلع الطعام وألم في الحلق، يقول الأطباء إنه لا يجب تجاهل هذه الأعراض أبدًا لأنها يمكن أن تكون علامات لأمراض مميتة مثل سرطان الحنجرة.

ما هو سرطان الحلق؟

بحسب مايو كلينيك " mayoclinic "، يشير سرطان الحلق إلى السرطان الذي يتطور في البلعوم أو الحلق أو الحنجرة، الحلق عبارة عن أنبوب عضلي يبدأ من خلف أنفك وينتهي في عنقك، يبدأ سرطان الحلق غالبًا في الخلايا المسطحة التي تبطن الحلق من الداخل.

أعراض سرطان الحلق

تختلف أعراض سرطان الحلق حسب مكان الورم، قد تشمل العلامات العامة لسرطان الحلق ما يلي:

كتلة في الحلق

قد يكون هناك كتلة في حلقك ناتجة عن تضخم أو تورم العقدة الليمفاوية، وفقًا للأطباء ، فإن التورم في واحدة أو أكثر من العقد الليمفاوية هو عرض شائع لسرطان الحلق ، وكذلك سرطان الرأس والرقبة، لا تكون الكتل التي تظهر وتختفي عادة بسبب السرطان، ولكن عادة ما يشكل السرطان كتلة تكبر ببطء.

مشاكل البلع

يمكن أن يسبب سرطان الحلق أيضًا ألمًا طفيفًا أو شديدًا أو إحساسًا حارقًا عند مضغ الطعام وابتلاعه، قد يلتصق الطعام أحيانًا في حلقك.

التهاب الحلق

يعد الألم أو عدم الراحة في الحلق الذي لا يزول أحد أكثر أعراض سرطان الحلق شيوعًا.

تغيرات الصوت

من أبرز أعراض سرطان الحلق تغير الصوت، قد تلاحظ اختلافًا طفيفًا في الصوت حيث قد يكون أكثر هدوءًا أو صوتًا أجشًا أو يبدو كما لو كنت مصابًا بنزلة برد طوال الوقت، قد تتعثر بعض كلماتك أو تواجه مشكلة في نطق أصوات معينة.

بقع بيضاء على اللسان

قد تلاحظ بعض البقع البيضاء على لسانك والتي تصبح مزمنة، على الرغم من أنها لا تسبب أي ألم.