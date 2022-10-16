هطول أمطار خفيفة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ هطول أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وخاصة بمدن وقرى دسوق وبلطيم وسيدي سالم، وقلين والرياض، وكفر الشيخ.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ قد أعلن حالة الطوارئ القصوى بعموم المحافظة استعدادا لاستقبال فصل الشتاء وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتخلص فورا من مخلفات الأمطار، وشدد على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير عربات النافوري للوحدات المحلية لمساعدتها في التخلص من مخلفات الأمطار.



جانب من الامطار بكفر الشيخ