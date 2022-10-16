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نجاحات وإنجازات كبيرة.. تفاصيل أكبر عملية تطوير فى تاريخ الموانئ المصرية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:00 ص
نجاحات وإنجازات كبيرة.. تفاصيل أكبر عملية تطوير فى تاريخ الموانئ المصرية الموانئ البحرية
كتب محمود العمرى

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تواصل الدولة المصرية تحقيق العديد من الإنجازات العديدة في شتى المجالات المختلفة ومنها تطوير الموانئ البحرية الذى يتم بشكل كبير في الدولة المصرية، وذلك لتشكيل أساطير وموانئ بحرية مماثلة للدول الكبرى.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن الدولة المصرية تفتح شريان السكك مع العالم كله من خلال هذه الموانئ البحرية، حيث جاءت خطط الحكومة المصرية لتطوير الموانئ البحرية، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بكافة القطاعات لتعزيز وتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأيضاً الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي المميز في صناعات الطاقة النظيفة، وهو ما تشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة في تواجد صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية.

 

 

 

 

 

 


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الخدمات البحرية

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