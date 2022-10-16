نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحى بالعياط

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الأحد، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز العياط، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت جولة النائب، تفقد مشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط ومشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف، والتي تشمل تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع أبوهميلة.

كما تابع نائب المحافظ، ميدانيا محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية بمدينة العياط وقرية اللشت، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية حتى تدخل تلك المشروعات الخدمة في مواعيدها المقررة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشددا بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

رافق نائب المحافظ، خلال الجولة الميدانية، محمود فؤاد رئيس مركز العياط، وأنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي مديرية الإسكان بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

وشهد مركز ومدينة العياط طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتى تعد ضمن المطالب الأساسية الملحة للمواطنين، حيث يجرى تنفيذ ثلاث محطات بقطاع الصرف الصحى فى إطار تنفيذ خطة إدخال خدمات الصرف بالقرى المحرومة بالمركز بتكلفة تصل إلى 800 مليون جنيه.

وتعد محطة معالجة سمكريت، أول محطة معالجة ثلاثية بالمحافظة بطاقة استيعابية 30 ألف م3 / يوم كمرحلة أولى بتكلفة 500 مليون جنيه، لخدمة أهالي قرى (السعودية، وبمها، واللشت، والجملة، وكفرشحاتة، وأبوالعباس1، وأبوالعباس 2، وبرنشت).

كما شهد المركز إنشاء محطة الرفع الرئيسية بمركز ومدينة العياط والتى تبلغ الطاقة الاستيعابية لها 34ألف م3/ يوم وبتكلفة 98 مليون جنيه لخدمة أهالى مدينة العياط، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحى بالعياط لخدمة قرى (العطف، وبهبيت، وبيدف، والمساندة، وطهما، وميت القائد) والتى تصل الطاقة الاستيعابية لها إلى 34 ألف م3/يوم وبتكلفة 190 مليون جنيه.