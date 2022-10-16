اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تواصل رفع كفاءة طريق برطس بأوسيم

الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:10 م
محافظة الجيزة تواصل رفع كفاءة طريق برطس بأوسيم رفع كفاءة طريق برطس بأوسيم
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق برطس بمركز ومدينة أوسيم، في إطار جهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسين الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وشملت جهود التطوير بمركز أوسيم، أعمال التجريد الدورية ورفع كفاءة لعدد من الطرق، حيث تم تمهيد واستعدال مناسيب طريق برطس، وتجريد وتسوية طرق ميدان الغنامية، وتجريد شارع الحرية، وذلك تحت إشراف فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، وبمتابعة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.
 
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أوسيم في إزالة التعديات والمخالفات والبروز من الطريق العام بعدد من الطرق، حيث تم البدء في إزالة المخالفات ورفع كفاءة الشوارع والطرق، تمهيدا لتنفيذ خطة الرصف للطرق وتحسين الحالة العامة به.
 
وتواصل محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق، أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المنصورية، من كفر غطاطى باتجاه أبورواش بنطاق مركز ومدينة كرداسة، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمديرية، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة جهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.
IMG_1590
 

 

IMG_1589
 

 

 

تطوير الطرق

طرق الجيزة

طريق بريس

تطوير طريق بوسط

اوسيم

الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة