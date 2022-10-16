"منى" بطلة من ذوى الهمم تحصد المركز الأول أفريقيا والثانى عالميا في رفع الأثقال

منى راشد بعيت واحدة من أبطال ذوى الهمم هى ابنة محافظة دمياط وتحديدا من قرية البصارطة، التحقت بمدرسة النور للمكفوفين بدمياط منذ طفولتها، وحاصلة على ليسانس آداب قسم لغة عربية من جامعة المنصورة، وحاصلة على دبلومة عامة من كلية التربية من جامعة دمياط، حاصلة على بعثة تخصيص من المركز النموذجى لرعاية المكفوفين بالقاهرة

التحقت بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية لدراسة دبلوم فى قسم الادارة بقسم الدراسات العليا كمنحه تشجيعية مقدمه من الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية نظرا لما حققته من انجازات عديدة فى مجال الرياضى، حيث حصلت على لقب بطلة مصر وإفريقيا ثم مركز ثالث وثانى عالميا فى رفع الأثقال للمكفوفين.

مارست رياضة رفع الأثقال، وحصلت فى عام 2018 على المركز الثالث عالميا، وفى 2019 فقط حصلت على المركز الثانى عالميا والمركز الأول إفريقيا وأحسن لاعبة فى إفريقيا.

تم تكريمها فى جامعة الإسكندرية بمناسبة حصولها على دبلومة الإدارة الرياضية بتقدير عام امتياز من كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية

منى بعيت تناشد وزير التعليم العالى الدكتور أيمن مختار ورئيس جامعة دمياط استكمال دراسة الماجستير والدكتوراة فى كلية التربية الرياضية جامعة دمياط فى تدريب رفع الأثقال نظرا لما حققته فى بطولات مصر والعالم وأفريقيا فى رفع الأثقال.