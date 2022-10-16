مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 14 ألف سائح على متن 90 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الأحد، 90 رحلة طيران، تقل على متنها قرابة 14 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة وسلطات المطار بتسهيل الإجراءات للوافدين.

وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم للفنادق المختلفة.

من جانب اخر يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الأحد، 19 رحلة طيران دولية، ضمن 108 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من السبت الماضي حتي الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول للسياح الوافدين ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم.