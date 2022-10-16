اليوم السابع
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مصرع طالب سقط من الطابق السادس بكلية الصيدلة في الفيوم

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:03 م
مصرع طالب سقط من الطابق السادس بكلية الصيدلة في الفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقي طالب بكلية الصيدلة جامعة الفيوم مصرعه، إثر سقوطه من الطابق السادس بمبنى الكلية، وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغ من جامعة الفيوم، بسقوط طالب بكلية الصيدلة، من أعلى الطابق السادس داخل بهو الكلية، ووفاته.
وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم، تحت إشراف المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث، إلى مبنى كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، وتبينّ مصرع محمد ا طالب بكلية الصيدلة بالفرقة الثالثة إثر سقوطه من الطابق السادس بالكلية.
وتم الطالب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

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