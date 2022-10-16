اليوم السابع
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مصرع شخص سقط من نافذة شقة بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 16 أكتوبر 2022 02:59 م
مصرع شخص سقط من نافذة شقة بمدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من نافذة شقة بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من علو بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الضحية سقط من نافذة شقة مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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