مدير تعليم الوادي الجديد يحيل مدرسة بالخارجة للتحقيق لعدم الانضباط والتقصير

الوادي الجديد- فريق المحافظات

أحال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، مدرسة إعدادية تابعة لإدارة الخارجة التعليمية للتحقيق العاجل وذلك لعدم الإنضباط الإدارى والإهمال والتقصير فى العمل والإخلال بالواجب الوظيفى .

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة، على أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر فى آداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة .

وأكد مدير التعليم بالمحافظة، تركيز الجهود على تطوير العمل من حيث الآداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية، مشددا على عدم التهاون مع المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير وفى نفس الوقت يتم منح التقدير والتكريم للمتميزين .