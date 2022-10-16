مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية يجتمع بمديري الإدارات لمتابعة انتظام سير الدراسة

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اجتماعاً موسعاً مع مديري المراحل ومديري الإدارات التعليمية وموجهى العموم لمناقشة آلية التنسيق بين المعاهد لسد العجز ببعض معاهد الإدارات التعليمية، وكيفية تنفيذ المتابعة الفنية الدقيقة لكافة التخصصات، كما تم مناقشة أهم معوقات التي تواجة مديري الإدارات وموجهى العموم، وذلك بتوفير وإيجاد حلول فعالة لها، كما تم مناقشة الصعوبات التي تواجه مديري الإدارات التعليمية وكيفية التغلب عليها .

أكد رئيس أزهر الشرقية، أن المنطقة في حالة انعقاد دائم وتقوم بالمتابعة المستمرة على كافة المستويات من خلال لجان المتابعة وغرف عمليات، مناشداً الجميع بضرورة تغليب مصلحة العمل وابتغاء الأجر من الله مع ضرورة بذل أقصى جهد في المتابعة الفنية الدقيقة من جانب الإدارات وموجهين العموم لجميع المعاهد لمتابعة سير العملية التعليمية لتحقيق المرجو والمنشود من أهداف العملية التعليمية على الوجه الأمثل .