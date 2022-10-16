اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية يجتمع بمديري الإدارات لمتابعة انتظام سير الدراسة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 10:33 ص
مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية يجتمع بمديري الإدارات لمتابعة انتظام سير الدراسة جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اجتماعاً موسعاً مع مديري المراحل ومديري الإدارات التعليمية وموجهى العموم لمناقشة آلية التنسيق بين المعاهد لسد العجز ببعض معاهد الإدارات التعليمية، وكيفية تنفيذ المتابعة الفنية الدقيقة لكافة التخصصات، كما تم مناقشة أهم معوقات التي تواجة  مديري الإدارات وموجهى العموم، وذلك بتوفير وإيجاد حلول فعالة لها، كما تم مناقشة الصعوبات التي تواجه مديري الإدارات التعليمية وكيفية التغلب عليها .

أكد رئيس أزهر الشرقية، أن المنطقة في حالة انعقاد دائم وتقوم بالمتابعة المستمرة على كافة المستويات من خلال لجان المتابعة وغرف عمليات، مناشداً الجميع بضرورة تغليب مصلحة العمل وابتغاء الأجر من الله مع ضرورة بذل أقصى جهد في المتابعة الفنية الدقيقة من جانب الإدارات وموجهين العموم لجميع المعاهد لمتابعة سير العملية التعليمية لتحقيق المرجو والمنشود من أهداف العملية التعليمية على الوجه الأمثل .


الشرقية

منطقة الشرقية الأزهرية

معاهد ازهرية بالشرقية

تعليم الشرقية



الموضوعات المتعلقة

الداخلية تضبط شخصا يقود سيارة بسرعة كبيرة في الشرقية.. فيديو

السبت، 15 أكتوبر 2022 06:23 م

تكليف الدكتور عبده كساب قائما بأعمال عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق

السبت، 15 أكتوبر 2022 04:20 م

عشق حتى اللحظات الأخيرة.. آباء وأمهات توفوا بعد ساعات من رحيل أبنائهم.. أهالى الصنافين بالشرقية يشيعون جنازة أب مات بعد وفاة ابنته.. إمام مسجد يفارق الحياة إثر موت ابنيه وأم تودع الحياة حزنا على فراق ابنها..صور

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:30 م

محافظ الشرقية: حملات يومية لإزالة البناء المخالف واستجابات سريعة لشكاوى المواطنين

السبت، 15 أكتوبر 2022 03:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة