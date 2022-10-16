محافظ بورسعيد يستقبل "كرفان" التوعية البيئية في إطار جهود مصر لمؤتمر المناخ

بورسعيد - فريق المحافظات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، فريق عمل "كرفان" وزارة الشباب والرياضة للتوعية البيئية، دعما لاستضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop27 ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذى يجوب محافظات الجمهورية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والأمم المتحدة وشعبة أندية المناخ والبيئة، جاء ذلك بالديوان العام، بحضور الاستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.

وفى بداية اللقاء، حرص محافظ بورسعيد على التعرف على أعضاء الكرنفال ورؤيتهم حول تنفيذ الكرنفال والتوعية بالقضايا البيئية، حيث أشاد محافظ بورسعيد بالشباب المشاركين فى الكرنفال وحرصهم على التوعية بجهود الدولة المصرية فى هذا الحدث العالمى " مؤتمر المناخ "، وأعرب عن فخره بالمشاركة الإيجابية للشباب.

وأكد محافظ بورسعيد على الدور الكبير الذى تلعبه وزارة الشباب والرياضة فى نشر الوعى بين النشء بأهمية القضايا المجتمعية ودور النشء المؤثر والفعال فى حل تلك القضايا والمشكلة التى تواجه العالم مثل قضية البيئة والمناخ وغيرها من المشروعات والأنشطة التى تطلقها الوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث يتم تنفيذ الكرنفال بهدف التوعية بالتغيرات المناخية التى يشهدها العالم أجمع، من خلال الجلسات والندوات وورش العمل التوعوية حول مختلف القضايا البيئة.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة المصرية تتخذ خطوات غير مسبوقة فى إطار الجهود الوطنية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وتنفيذا لرؤية مصر 2030 وتحقيقا للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن مصر تستضيف حدث عالمى يؤكد على صلابة وقدرة وقوة الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، منوها إلى أهمية مؤتمر المناخ والذى يجرى تنفيذه نتيجة حدوث خلل فى التوازن البيئى نتيجة التأثيرات المناخية المتغيرة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية حرصت على مشاركة الشعب والشباب ومؤسسات المجتمع المدنى فى هذه المبادرة، نظرا لكونها تمس حياة كل إنسان.

وشدد محافظ بورسعيد على الوصول لأكبر قدر من المواطنين لتوعيتهم بالتغيرات المناخية التى يشهدها العالم، نتيجة السلوكيات غير السوية والتى نتجت عن التطورات والكثافة السكانية التى تشهدها المدن، وحرص محافظ بورسعيد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الشباب أعضاء الكرفان كما تفقد سيارة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى، تجوب كل محافظات الجمهورية، يتبعها تنفيذ ورش عمل عن تدوير القمامة ومسابقات متنوعة للنشء، ومحاضرات عن المناخ لأعضاء شعبة المناخ والبيئة فى مركز شباب الاستاد، والمدينة الشبابية، ومعهد خدمة اجتماعية ببورسعيد.