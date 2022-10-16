محافظ المنوفية يحيل واقعة وفاة مواطن بمستشفى سرس الليان للنيابة

المنوفية - فريق المحافظات

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، المختصين عن واقعة وفاة مواطن بمستشفى سرس الليان للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال وجود مخالفات وتلاعب بتغيير أرقام بالتذكرة الخاصة بالمتوفى.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة وفقاً لتقرير اللجنة المشكلة من إدارة الطوارئ بمديرية الصحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه بناءً على تكليف محافظ المنوفية بفحص محل الواقعة والوقوف على ملابساتها لاتخاذ اللازم حيالها، تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الطوارئ وعضوية مسئولى العناية والاستقبال للنزول ميدانياً إلى مستشفى سرس الليان وفحص التذكرة الخاصة بالمتوفى والإجراءات التى تم اتخاذها والأدوية التى تم إعطائها له، وقد تبين لأعضاء اللجنة وجود تلاعب بتذكرة الاستقبال.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على أنه لن يتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفى وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقطاع الصحى، مؤكداً عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل حفاظاً على حقوق المواطنين.