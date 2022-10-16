محافظ الدقهلية يحيل 52 محضرا بالمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق أسفرت عن تحرير 52 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها

وقد أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الاسواق والمحلات والمخابز بنطاق مراكز ومدن نبروه ودكرنس والمنصورة وشربين وأن المحضر التي تم تحريرها عبارة عن 27 محضر نقص وزن و6 محاضر مواصفات و11محضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (79شيكارة) و3 محاضر تجميع دقيق بكمية قدرها (13 شيكارة) و2 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن و2محضر عدم وجود قائمة و1محضر عدم وجود سجل.

وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.