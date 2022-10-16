محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية المجلس القومي للمرأة "أنتِ بطلة".. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، ختام فعَّاليات احتفالية البطولة الأولى للمرأة "أنتِ بطلة"، والتي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية خلال الفترة من 6 حتى 16 أكتوبر 2022، بالصالة المغطاة لهيئة قناة السويس، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جامعة قناة السويس ومديريتيّ التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وأندية القناة والإسماعيلي والكهرباء.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور ماجد العزازي رئيس اتحاد مراكز شباب مصر، والدكتورة دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عفاف الكومي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وسامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقد بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم طابور عرض للفِرق المشاركة في البطولة، ثم عدة فقرات لفِرق الفنون الشعبية من طلبة مدارس المحافظة ومراكز الشباب، ثم عرض لفريقي الكاراتية و الجمباز، بالإضافة للعديد من العروض الفنية المتنوعة.

وتضمنت الاحتفالية تكريم محافظ الإسماعيلية عدد من بطلات محافظة الإسماعيلية اللاتي حصدن مراكز دولية متقدمة خلال عام 2022، نظرًا لأدائهن المتميز وتمثيل اسم مصر في العديد من المحافل والبطولات الدولية والإفريقية.

وهُنَّ في رياضة رفع الأثقال اللاعبات: رحمة أحمد عبد الرازق ،حنين أحمد محمد، نورا عصام حلمي، روفيدا فتحي طه، هدير وائل إمبابي، نعمة سعيد.

وفي مجال المصارعة تم تكريم اللاعبات: سما أحمد وليد غرام إيهاب غريب، فرح على حمادة، لوجي وليد خلف.

كما تم تكريم اللاعبة هالة صدقي علي في مجال الغوص والانقاذ.

وتم تكريم اللاعبة رسل أسامة، و اللاعبة جومانة طارق في مجال تنس طاولة.

أما مجال السباحة المفتوحة: تم تكريم اللاعبة سلمى محمد رمضان.

وفي مجال الشراع: تم تكريم اللاعبة مريم إيهاب مصطفى و مجال الزعانف، تم تكريم اللاعبة سارة عبد الفتاح.

وفي مجال الرماية: تم تكريم اللاعبة هالة الجوهري، اللاعبة ريماس وليد، اللاعبة منة خضر، اللاعبة يارا عصام.

أما مجال الملاكمة: تم تكريم اللاعبة مريم أحمد حسن.

علاوة على تكريم اللاعبة لوجين محمد فؤاد في مجال كرة السرعة.

وأكد "بشارة" في كلمته، أن تكريم البطلات الدوليات بالإسماعيلية، في مثل هذه الاحتفالية وتزامنًا مع العيد القومي للمحافظة، حدث فريد من نوعه ويقام لأول مرة على أرض المحافظة احتفاءً بهن.

متمنيًا لهن المزيد من البطولات والألقاب، ورفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل الدولية، وأن يكن خير سفير يمثل الإسماعيلية في جميع أنحاء العالم.

وفي نهاية الاحتفالية تم منح محافظ الإسماعيلية درع المجلس القومي للمرأة تقديرًا لمجهوداته ودعمه الدائم للمرأة بالمحافظة، كما تم منحه درع اتحاد مراكز شباب مصر؛ تقديرًا لدعمه الدائم للشباب على أرض المحافظة.

و تحتفل محافظة الإسماعيلية اليوم بعيدها القومي في 16أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.

ففي 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات في الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي بعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين في الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافي "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبى، والنافي كان موقعه بميدان عرابي أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.