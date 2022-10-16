محافظ أسوان: 6 فرق للفنون الشعبية تشارك فى الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل

أسوان - عبد الله صلاح

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الأحد، إجتماعاً موسعاً فى إطار حرص المحافظة على الاستثمار الجيد لمهرجان تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل السياحية فى أكتوبر الجارى من أجل التسويق والترويج السياحى لعروس المشاتى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم التنسيق لقيام 6 فرق للفنون الشعبية من الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ومديرية الشباب والرياضة بتقديم عروضها داخل قصر ثقافة أبو سمبل السياحى لأهالى المدينة ، وهو الذى سيتزامن معه مشاهدة عرض الصوت والضوء للأفواج السياحية ليلة تعامد الشمس ، فضلاً عن تنظيم حفلة موسيقية للموسيقار إيهاب عز الدين تتضمن عزف عدد من المقطوعات الموسيقية الشرقية.

وشدد اللواء عطية، على أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات المشاركة فى هذا الحدث السياحى الكبير من أجل تلافى أى ملاحظات ، مع إستثمار الدروس المستفادة فى الفعاليات السابقة لخروجه بالشكل المشرف والحضارى أمام الزائرين من الأفواج السياحية والمصريين ، فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة.

ووجه المحافظ، إلى إتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة بداية من إستقبال ضيوف المهرجان فى مطار أبو سمبل الدولى بتوزيع الهدايا التذكارية والورود وسط العروض الفنية الفلكلورية ، مع تركيب البانرات والشاشات داخل الميادين والشوارع الرئيسية ، علاوة على رفع كفاءة الطريق الرئيسى من المطار إلى معبدى أبو سمبل بطول 5 كم من تشجير وتطوير وتجميل ودهانات وإنارة.

وكلف "عطية"، الجهات المختصة بضرورة رفع درجة الإستعداد بتكثيف التواجد المرورى على طريق أسوان / أبو سمبل بطول 280 كم ، مع زيادة عدد سيارات الإسعاف ، بجانب جاهزية مستشفى أبو سمبل الدولى بالكوادر البشرية والمستلزمات الطبية لمواجهة أى طوارئ.

ولفت، إلى ضرورة إحكام السيطرة على آلية الدخول والخروج من وإلى معبدى أبو سمبل لتسهيل حركة توافد الأفواج السياحية ، وخاصة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى ، وهو الذى سيتزامن معه قيام المحافظة بتركيب شاشة بلازما كبيرة لتخفيف الضغط على الممشى المؤدى إلى قدس الأقداس لإتاحة الفرصة لجموع الزوار بالإستمتاع بمشاهدة هذه المعجزة الفلكية.

حضر الاجتماع، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء وحيد سليم نائب مدير الأمن ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأيضاً الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والأمنية.