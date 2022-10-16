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للسائقين.. اعرف التحويلات المرورية لشارع الجيزة بعد قرار غلقه فجر الإثنين

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:29 ص
للسائقين.. اعرف التحويلات المرورية لشارع الجيزة بعد قرار غلقه فجر الإثنين محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، غلق شارع الجيزة كليا أمام حركة المرور، فى الساعة 3 ونصف صباح يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر، ولمدة 30 دقيقة فقط، بحيث تنتهى الأعمال فى الساعة 4 صباحاً، وذلك في إطار تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى المشاه الجديد بشارع الجيزة أمام مجلس الدولة.
 
وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلات المرورية اللازمة لتيسير حركة المرور على النحو التالى:
 
التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من نفق الجلاء ومسطح ميدان الجلاء وترغب بالسير إتجاه نفق النهضة تسلك المسار الأتى:-
 
أولاً: يتم الدخول يميناً إلى ( شارع أبى امامه- شارع بن مروان ).
 
ثانياً: الدخول يساراً إتجاه شارع هارون.
 
ثالثاً: إستكمال السير بشارع هارون حتى تقاطعه مع شارع (حسين واصف ) ثم الدخول يساراً بشارع حسين واصف وصولاً لشارع الجيزة إتجاه نفق النهضة عقب تجاوز موقع الغلق.
 
التحويلة الثانية: حركة المركبات القادمة من نفق النهضة وترغب بالسير إتجاه نفق الجلاء تسلك المسار الأتى:-
 
أولاً: الدخول يميناً بشارع عصام الدالى المجاور لمجلس الدولة حتى شارع النيل السياحى.
 
ثانياً: الدخول يساراً بشارع النيل السياحى وإستكمال السير بشارع النيل السياحى حتى تقاطعه مع شارع ابن الأخشيد.
 
ثالثاً: الدخول يساراً بشارع ابن الأخشيد وصولاً إلى شارع الجيزة إتجاه ميدان ونفق الجلاء.
 
 
 

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