اليوم السابع
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الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:18 ص
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مئات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:00 ص
مئات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
وكالات

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اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت دائرة الأوقاف، بأن أكثر من 250 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين.

وعززت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في سابع أيام "عيد العرش"، استجابة لدعوات جمعيات الهيكل المزعوم، لتكثيف الاقتحامات.

 

 


المسجد الأقصى

فلسطين

اسرائيل

باب المغاربة



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