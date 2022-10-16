قوافل صندوق تحيا مصر توفر 40 طن مواد غذائية لـ3500 أسرة فى قنا وأسوان

كتب ــ مدحت وهبة

نظم صندوق تحيا مصر قافلة جديدة وفرت 40 طنا من المواد الغذائية الجافة لرعاية الأسر المستحقة فى 3 مراكز بمحافظتى قنا وأسوان، وذلك ضمن سلسلة من قوافل الحماية الاجتماعية التى ينظمها الصندوق لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن قوافل الحماية الاجتماعية يتم تنظيمها للأسبوع الرابع على التوالي، أن الفترة الماضية شهدت تكثيفا لجهود الصندوق فى توفير الدعم الغذائى والمستلزمات الدراسية للأسر المستهدفة، فضلا عن تنظيم معارض دكان الفرحة لتوفير الملابس الجديدة لطلاب الجامعات الحكومية المعد لهم دراسة حالة اجتماعية، وذلك فى محافظات الإسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وبنى سويف وجنوب الصعيد حتى الآن.

وأضاف تامر عبد الفتاح، أن القافلة محافظتى قنا وأسوان وفرت الدعم الغذائى لنحو 3500 أسرة فى مراكز قوص ودراو وكوم أمبو،، فى إطار التنسيق بين الصندوق ومؤسسات المجتمع المدنى لخدمة أكبر عدد من الفئات المستحقة وأن قوافل الحماية الاجتماعية وفرت الأسبوع الماضى نحو 10 آلاف قطعة ملابس جديدة وأحذية لطلاب جامعة جنوب الوادى فضلا عن تجهيز 30 فتاة بمستلزمات الزواج ،لافتا إلى أن الدعم الغذائى يتم توفيره فى إطار مبادرة بالهنا والشفا، أحد أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 11.2مليون مواطن سنويا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة.

وفى ذات السياق، يستعد الصندوق مساء اليوم، لتنظيم احتفالية دكان الفرحة بسيدى برانى فى محافظة مطروح، لتجهيز 60 فتاة أولى بالرعاية بمستلزمات الزواج ضمن فعاليات مبادرة دكان الفرحة.