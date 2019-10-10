100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

أكدت مبادرة 100 مليون صحة، أن الفحص الدورى للسيدات للكشف عن أورام الثدى خطوه مهمة للغاية وتحمى السيدات من مضاعفات ومخاطر الأورام السرطانية، وترفع نسب الشفاء إلى أعلى مستوياتها.
وقالت مبادرة 100 مليون صحة، إنه على السيدات عن ملاحظتهن أى تغيرات أو علامات غير طبيعية على الثدى أو حجمه لابد من زيارة الطبيب سريعًا لإجراء الفحص والتحليل الطبى الكامل للاطمئنان أو التعامل مع الإصابة.
وأضافت مبادرة 100 مليون صحة، أن العلامات التى يمكن أن تظهر على الثدى مثل الاحمرار والتقيحات تستدعى التعامل السريع من خلال الفحص الشامل.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق قبل 3 شهور مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى بالمجان فى الوحدات الصحية من خلال فرق مدربة على أعلى المستويات.
100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطانالخميس، 10 أكتوبر 2019 06:00 ص
سرطان الثدى - صورة أرشيفية
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أكدت مبادرة 100 مليون صحة، أن الفحص الدورى للسيدات للكشف عن أورام الثدى خطوه مهمة للغاية وتحمى السيدات من مضاعفات ومخاطر الأورام السرطانية، وترفع نسب الشفاء إلى أعلى مستوياتها.
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