ضبط 10 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستخدام الآدمى و852 زجاجة زيت بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم محمد وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تشكلت حملة تموينية للمرور على الأسواق بدائرة مركز المحلة الكبرى بناء على تعليمات اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة ومحاربة الغش التجاري وجشع التجار واتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفين.

وضمت الحملة فى عضويتها أشرف شرف الدين وخالد زكى والسعودى عبد الحميد المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وأسفرت عن ضبط 71 كرتونة 12 زجاجة زيت تموين مدعم بإجمالى عدد 852 زجاجة تم تجميعها بأحد المخازن بمركز المحلة الكبرى بغرض بيعها فى السوق السوداء، وافتعال أزمات فى توفير السلع التموينية والتسبب فى ترويج الإشاعات، وضبط مصنع طحينة لحيازته 10 أطنان ملح سياحات وغير صالح للاستخدام الآدمى بناحية مركز المحلة الكبرى، والتى تسبب الكثير من الأمراض للمواطنين، وتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة ضمت جمال هنيدى مدير الإدارة وياسر مراد مدير الرقابة، ومحمد الشيخ، حيث تم ضبط 1800 عبوة كريم وجه وجلد منتهية الصلاحية بطنطا انتهاء مارس وأبريل 2022 تحرر محضر بالواقعة، وتم تحريز المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.