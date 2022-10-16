اليوم السابع
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صعقته الكهرباء.. التصريح بدفن حارس عقار في العمرانية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 10:35 ص
صعقته الكهرباء.. التصريح بدفن حارس عقار في العمرانية جثة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن حارس عقار، لقى  مصرعه بصعق كهربائي في العمرانية ، وناظرت النيابة الجثمان وكلفت مفتش الصحة باعداد تقرير بالوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن حارس عقار أصيب بصعق كهربائي نتيجة ملامسة سلك عاري خاص بموتور مياه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


امن الجيزة

حارس عقار

العمرانية

مفتش الصحة



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