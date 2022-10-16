اليوم السابع
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الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:00 ص
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شاهد محصول اليوسفى وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج في المنيا.. فيديو

الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:00 ص
شاهد محصول اليوسفى وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج في المنيا.. فيديو محصول اليوسفى
المنيا-حسن عبد الغفار

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على ضفاف نهر النيل بمحافظة المنيا، من ناحية الشرق تنتشر زراعة محاصيل الفاكهة ومن أشهرها الموز والتين واليوسفى والبرتقال وغيرها من الفاكهة التى تنتشر بشكل كبير على شريط نهر النيل بقرى الشرق وبمساحات كبيرة جدا، من بين تلك المحاصيل محصول اليوسفى والذى يحظى بمساحة كبيرة بين زراعة الفاكهة بمحافظة المنيا. 

وقال عرفات محمد أحد المزارعين بالمنيا، أن هناك هتمام بزراعة محصول اليوسف افندى لدينا فى قرى شرق النيل لكن المحصول من المحاصيل التى تحتاج إلى رعاية بشكل دائم من اجل عدم إصابة المحصول بالأمراض خاصة مع التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد بل يشهدها العالم فى الفترة الأخيرة وهى تؤثر بشكل كبير على انتاجية المحصول، وليس فقط الانتاج بل الشكل والطعم أيضا. 
 
وأضاف: فى الأيام القليلة الماضية كان هناك تغير فى الطقس ورياح محملة بالاتربة وهذا الطقس أصاب الكثير بالعفن وسقط على الأرض، هكذا المحصول أى تغير فى الطقس يكون له تأثير مباشر على الثمرة. 
 
وقال إن درجة الحرارة أيضا تؤثرعلى المحصول فى حال عدم قيام المزارع بأعمال الرى فى المواعيد المحددة، ومن بين المزارعين من يقوم بتبكير الرى فى حال ارتفاع درجة الحرارة خوفا من اصابة المحصول باى امراض منها العطن والتعفن. 
 
وقال إن جودة محصول اليوسفى تعتمد على نوع الشتلات المزروعة ويبدأ موسم جمع المحصول فى أواخر شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر ويستمر لمدة تزيد عن شهرين فى جمع المحصول وتسويقه. 
 
 

تاثير المناخ

حالة الطقس

محصول اليوسفى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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