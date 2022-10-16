رئيس وزراء باكستان يدعو شيخ الأزهر لزيارة البلاد.. والإمام الأكبر يشكره على الدعوة

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، الشيخ حافظ محمد طاهر أشرفي، رئيس مجلس علماء باكستان، الممثل الخاص لرئيس وزراء باكستان للوئام وشؤون الشرق الأوسط، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

ونقل ممثل رئيس وزراء باكستان ، تحيات شهباز شريف، رئيس الوزراء، وتمنياته لفضيلة الإمام الأكبر بدوام الصحة والعافية، مصرحاً "لقد جئتكم من باكستان محملاً بدعوة كريمة من شهباز شريف، رئيس الوزراء، لزيارة البلاد، والاطلاع على نشاط المؤسسات الإسلامية الباكستانية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعات الباكستانية وجامعة الأزهر العريقة، وسوف يكون علماء باكستان ممتنون بهذه الزيارة المهمة لما للأزهر الشريف من رصيد علمي ودعوي كبير ومرجعية دينية لدى باكستان؛ قيادة وعلماء وشعبا، فالأزهر هو السند لكل دول العالم الإسلامي".

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لدعوة رئيس مجلس الوزراء الباكستاني، ولزيارة رئيس مجلس علماء باكستان للأزهر الشريف، مؤكدًا فضيلته أنه يحتفظ بذكريات عزيزة لباكستان حيث قضى سنة كاملة في إسلام آباد، وتعرف فيها على الكثير من علماء وأساتذة باكستان وشهد على تميزهم ونبوغهم في مختلف العلوم الشرعية.