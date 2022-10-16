رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة التحديات المناخية ويسلم الجوائز للفائزين

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حفل ختام فعاليات تحكيم مسابقة التحديات المناخية (حلول ومقترحات)، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو).

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن سمير مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والطلاب المشاركين في المسابقة.

وفى كلمته أكد الدكتور جمال سوسة، أن التغيرات المناخية أصبحت حديث الساعة فالعالم أصبح قرية صغيرة والكل يتأثر بما يفعله الآخر، ومن هذا المنطلق أطلقت الجامعة المسابقة حرصا منها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وتحقيقا لأهدافها الرئيسية وهي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أنه لابد من التفكير بطريقة جدية لإيجاد حلول لمشاكل التغيرات المناخية وبالأخص فى ظل استضافة مصر قمة المناخ المقرر عقدها بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأشاد رئيس الجامعة، بأفكار الطلاب وبما قدموه وبذلوه من جهد من أجل إيجاد حلول ومقترحات بطريقة جدية للتغيرات المناخية، مشيرًا الى أنه تم تقييم أفكار الطلاب بواسطة أساتذة متخصصين من الجامعة.

من جانبه أشار الدكتور محمود المغربى، إلى أن المسابقة استهدفت اختيار أفضل فكرة ذات نتائج تطبيقية وقدمت جوائز مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري لكل محور من المسابقة تقدم للفكرة الفائزة بإجمالي (100 ألف جنيه مصري)، وذلك في عدد 10 تحديات هى مشكلة تلوث الهواء ومستوى جودته في محافظة القليوبية، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الداجني بالقليوبية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ومنظومة النظافة والتعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها، ومشكلة مكامير الفحم بمحافظة القليوبية، والتلوث والانبعاثات الغازية الناتجة عن بعض التجمعات الصناعية بمحافظة القليوبية، وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، والتحول للمدن الخضراء وحلول مقترحة للتعامل مع ارتفاع درجات حرارة الجو وتحجيمها، وحلول تكنولوجية لحل مشكلات الحرف التراثية والصناعات اليدوية التقليدية.

وأشار الدكتور أيمن سمير مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة، إلى أن المسابقة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تقوم جامعة بنها لزيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ، حيث أن جامعة بنها تعمل على المساهمة في التمكين للتخطيط وإدارة تغير المناخ من خلال العديد من الأنشطة والندوات ودعم مشروعات بحثية تطبيقية في إطار تنفيذ الهدف الخامس من الإستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ والتي تركز على تعزيز إدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وفى نهاية الاحتفالية قام رئيس جامعة بنها ومرافقوه بتوزيع الجوائز على المتسابقين الفائزين والتى تم اختيارهم من لجنة التحكيم.