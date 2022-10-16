اليوم السابع
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رئيسة وزراء اسكتلندا: لا توجد دولة فى التاريخ أفضل استعدادا للاستقلال مثلنا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 03:38 م
رئيسة وزراء اسكتلندا: لا توجد دولة فى التاريخ أفضل استعدادا للاستقلال مثلنا نيكولا ستورجون - رئيسة وزراء اسكتلندا
كتبت رباب فتحى

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زعمت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجون أنه لا توجد دولة في التاريخ "أفضل استعدادًا" للاستقلال من بلادها حيث تستعد لنشر مخطط للاقتصاد والعملة في اسكتلندا المستقلة.

وأوضحت صحيفة "صنداى بوست" الاسكتلندية أن التقرير الذي سيصدر غدًا هو الثالث في سلسلة "بناء اسكتلندا الجديدة"، ويهدف إلى تحديد استعدادات الحزب الوطنى الاسكتلندي للاستقلال.

ومن المتوقع أن تقدم مقترحات تشمل إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للوصول إلى السوق الموحدة ، وسوق طاقة معاد تصميمه يوفر طاقة منخفضة التكلفة "آمنة وموثوق بها" ، وأمنًا أكبر في مكان العمل مع وضع حد "للتمييز على أساس السن في الحد الأدنى للأجور كما ستحدد سياسة الهجرة المصممة لتعزيز السكان العاملين في البلاد.

وستظهر في الوثيقة موضوعات مثل العملة والسياسة المالية ، والترتيبات الحدودية ، وبناء صندوق اسكتلندا الجديد المقترح - والذي يهدف إلى تقديم استثمار بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني في العقد الأول من الاستقلال.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا: "لن أتظاهر أبدًا بأن كل شيء يتعلق بالاستقلال سهل ولكن الجائزة المحتملة المتاحة لنا تعني أنه يستحق كل هذا العناء - لنا وللأجيال القادمة. يجب ألا ننسى أبدًا أن لدينا بالفعل العديد من المؤسسات الرئيسية التي يحتاجها بلد مستقل ، إلى جانب أسسنا الاقتصادية القوية وإمكانياتنا الهائلة، ربما لم يكن أي بلد في التاريخ أفضل استعدادًا للاستقلال مثل اسكتلندا."

وأصر المعارضون السياسيون على أن الحجة الاقتصادية للاستقلال التي تمت قبل الاستفتاء الأخير في عام 2014 كانت قائمة على عائدات النفط المحتملة ، والتي انهارت بعد فترة وجيزة ، ومن غير المرجح أن تكون القضية الجديدة أكثر قوة.

 

 


اسكتلندا

استقلال اسكتلندا

المملكة المتحدة

استفتاء الاستقلال

نيكولا ستورجون

رئيسة وزراء اسكتلندا



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