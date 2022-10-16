دفاعات روسيا الجوية تعترض صواريخ أوكرانية سقطت فى زابوريجيا

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اعترضت وزارة الدفاع الروسية صواريخ أوكرانية سقطت في مدينة اينيرجودار في زاباروجيا .

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت، أن الدفاع الجوي الروسي تصدى لعدة صواريخ أوكرانية تعرضت لها مدينة اينيرجودار والتى تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأشارت إلى أن جميع السكان توجهوا إلى مناطق الحماية للاختباء من آثار الصواريخ الأوكرانية.

جدير بالذكر أن هذه المدينة تقع فيها المحطة الكهروذرية وهي هدف متواصل لنظام كييف، كما قام نظام كييف قبل بضعة أيام باستهداف المحطة الكهروبائية الحرارية في هذه المدينة .