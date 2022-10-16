خيط الجريمة.. قصة سائق قتل صهره لرفضه استمرار الزواج من شقيقته

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات، "خيط الجريمة"، قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة.

شهدت منطقة عزبة القزاز بمحافظة كفر الشيخ، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم سائق على قتل شقيق زوجته، لرفضه استمرار الزواج من شقيقته بعد نشوب خلافات بينهما.

تفاصيل الواقعة بدأت بعثور الأهالى على جثة شاب مصاب بعيار نارى، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وأمرت النيابة بجمع الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة التى قادت الأجهزة الأمنية لكشف هوية القاتل، حيث تبين أن زوج شقيقته هو مرتكب الواقعة.

كان نيابة كفر الشيخ الكلية، أحالت المدعو "محمد.ع.إ.ع"، 37 عامًا، سائق، ويقيم بعزبة القزاز، التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 12 ديسمبر 2021 بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، قتل المجني عليه شقيق زوجته "إكرامي.ص"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أنه ارتكب جريمته بعدما تولد بأن المجني عليه لا يرغب في استمرار زواجه من شقيقته، ووفق ذلك بيت النية، وعقد العزم على قتله، وذهب باحثًا عنه، وأعد لجريمته سلاحه الناري "كباس الخرطوش"، وأخفاه داخل مركبته لإتمام جريمته، واستوقف المجني عليه بالطريق العام حال قيادته الدراجة النارية.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم زعم الحديث مع المجني عليه قائلا له "مش عايزك تكمل مع أختي"، ونزل عن مركبته فعاد المتهم إلى دراجته النارية، واستخرج منها سلاحه الناري، وأطلق عليه عيارًا ناريًا هشم به الجبهة اليسرى من وجهه فسقط أرضًا غارقًا في دمائه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياته.

كما وجه له اتهامًا بإحرازه سلاحًا ناريًا خرطوش "كباس خرطوش"، بغير ترخيص، وذخيرة طلقة خرطوش، تستعمل على السلاح الناري.

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، بإحالة أوراق المتهم بقتل صهره إلى فضيلة مفتي الديار المصرية بشأن أخذ رأيه الشرعي بشأن عقوبة إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر نوفمبر 2022 للنطق بالحكم.