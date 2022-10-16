حبس المتهمين بالتعدى على شخص بسلاح نارى فى حلوان 4 أيام

كتب كريم صبحى - سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على شخص بسلاح نارى فى منطقة حلوان، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات، حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن، نجحت في ضبط شخصين بالقاهرة لتعديهما على آخر باستخدام أسلحة نارية وإحداث إصابته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) ، مصاب برش خرطوش وجروح متفرقة بالجسم ، إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم .

بالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى بين كلٍ من طرف أول المجنى عليه و طرف ثان (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بسبب أولوية تموين مركبتى "توك توك" قيادة المجنى عليه وأحد المتهمين حال تواجدهما بأحد محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم ..وعلى إثر ذلك حضر المتهمان لمحل إقامة المصاب وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - طبنجة صوت معدلة) وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام تلك الأسلحة، مما نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولاذا بالفرار.

بسؤال شقيق المصاب أيد ما سبق واتهم سالفى الذكر بالتسبب فى إحداث إصابة شقيقه، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.