تنظيم 17 ندوة ثقافية داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم 17 ندوة ثقافية رقمية داخل قرى ونجوع مركز إدفو، استمراراً للأنشطة والجهود المبذولة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "، مؤكداً على إستمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ سلسلة من الندوات والدورات التدريبية داخل القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية.
وأشار المحافظ، خلال بيان صحفى، إلى أهمية ذلك فى تنمية المهارات ورفع الوعى لدى المواطنين بمجالات التحول الرقمى وآليات إستخدامها والإستفادة منها لتحقيق إستراتيجية مصر 2030 ومواكبة التحديات والتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا مما يساهم فى تحويل المجتمعات الريفية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية آمنة ومنتجة.
ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان تم توفير أوجه الدعم وتسخير كافة الإمكانيات بمختلف الوحدات المحلية والقروية اللازمة لتنظيم وإنجاح فعاليات سلسلة الندوات الثقافية الرقمية.
وأضاف رئيس مدينة إدفو، أن الندوات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات حول مجالات التحول الرقمى والشمول المالى وريادة الأعمال ، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المتاحة بمنصة مصر الرقمية ، وأساليب التعامل على بوابة الشكاوى الحكومية ، فضلاً عن رفع الوعى بالأمن السيبراني وكيفية تأمين إستخدام البيانات والبطاقات الذكية.
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، جهودها الجارية لإستكمال تنفيذ أكبر مشروع لإحلال وتجديد البنية التحتية ، وكذا مشروع التطوير والتجميل حيث تم تجهيز ودمك التربة بطريق المعبد بطول 1 كم تمهيداً لأعمال الرصف.
فيما جارى العمل فى رفع التربة وكشط الأسفلت القديم بعمق 60 سم بشارع مجلس المدينة ، وبطول 500 متر ، وعرض 30 متر تمهيداً لتنفيذ طريق جيد متكامل يشمل 2 خط مياه للشرب ، و 2 خط غاز طبيعى ، بجانب خط للكاميرات.
وأكد إبراهيم سليمان، رئيس مدينة ومركز إدفو، أن ذلك توازى مع تنفيذ أعمال الكشط بشارع الكورنيش بطول 2 كم حيث يعتبر جاهز للرصف بعد الانتهاء من خطوط الغاز والمياه ، فيما جارى تنفيذ خط للمياه بنسبة 80 %، وبقطر 18 بوصة، كما أنه جار الانتهاء من خطوط المياه بعد الانتهاء من الشوارع الرئيسية، وجار كذلك الانتهاء من الشوارع الفرعية بطول 15 كم ، بجانب تركيب 50 محبس عمومى، وألف وصلة منزلية ، بينما تم الانتهاء من أعمال مشروع الغاز الطبيعى فى الشوارع الرئيسية التى سيتم الرصف فيها، تواكباً مع تنفيذ أعمال تطوير الكورنيش بنسبة 80 %.
وأضاف رئيس مدينة إدفو، أنه يتم تنفيذ أعمال النظافة العامة ليلاً حيث يتم رفع أكثر من 150 صندوق من القمامة ، بجانب رفع تراكمات بما يوازى 70 طن بنطاق أحياء شمال وجنوب ووسط المدينة وذلك من خلال إستخدام 3 لوادر ، و 10 سيارات تابعة للوحدة المحلية ، ويتم فى نفس الوقت إستثمار ناتج كشط الأسفلت فى ردم وتسوية الشوارع الداخلية بكافة أنحاء المدينة.
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