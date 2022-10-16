تنظيم 17 ندوة ثقافية داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في أسوان

أسوان عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم 17 ندوة ثقافية رقمية داخل قرى ونجوع مركز إدفو، استمراراً للأنشطة والجهود المبذولة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "، مؤكداً على إستمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ سلسلة من الندوات والدورات التدريبية داخل القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية.

وأشار المحافظ، خلال بيان صحفى، إلى أهمية ذلك فى تنمية المهارات ورفع الوعى لدى المواطنين بمجالات التحول الرقمى وآليات إستخدامها والإستفادة منها لتحقيق إستراتيجية مصر 2030 ومواكبة التحديات والتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا مما يساهم فى تحويل المجتمعات الريفية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية آمنة ومنتجة.

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان تم توفير أوجه الدعم وتسخير كافة الإمكانيات بمختلف الوحدات المحلية والقروية اللازمة لتنظيم وإنجاح فعاليات سلسلة الندوات الثقافية الرقمية.

وأضاف رئيس مدينة إدفو، أن الندوات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات حول مجالات التحول الرقمى والشمول المالى وريادة الأعمال ، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات المتاحة بمنصة مصر الرقمية ، وأساليب التعامل على بوابة الشكاوى الحكومية ، فضلاً عن رفع الوعى بالأمن السيبراني وكيفية تأمين إستخدام البيانات والبطاقات الذكية.