تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى لكوبرى المشاة بشارع الجيزة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تركيب الكمر المعدنى لكوبرى المشاة الجديد بشارع الجيزة "أمام مجلس الدولة"، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الجيزة فى الإتجاهين، الأمر الذى يتطلب تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

حركة المركبات القادمة من نفق الجلاء ومسطح ميدان الجلاء وترغب بالسير إتجاه نفق النهضة، يتم الدخول يميناً إلى (شارع أبى أمامة – شارع إبن مروان) ثم الدخول يساراً إتجاه شارع هارون وإستكمال السير بشارع هارون حتى تقاطعه مع شارع (حسين واصف) ثم الدخول يساراً بشارع حسين واصف، وصولاً لشارع الجيزة إتجاه نفق النهضة عقب تجاوز موقع الغلق.

حركة المركبات القادمة من نفق النهضة وترغب بالسير إتجاه نفق الجلاء، يتم الدخول يميناً بشارع عصام الدالى المجاور لمجلس الدولة حتى شارع النيل السياحى والدخول يساراً بشارع النيل السياحى وإستكمال السير بشارع النيل السياحى حتى تقاطعه مع شارع إبن الأخشيد والدخول يساراً بشارع إبن الخشيد وصولاً لشارع الجيزة إتجاه ميدان ونفق الجلاء.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال فى مدة زمنية (30) دقيقة فقط صباح يوم الإثنين الموافق (17/10/2022) إعتباراً من الساعة 3,30 صباحاً وحتى الساعة 4 صباحاً من نفس اليوم فقط، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.