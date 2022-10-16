بتروسيف توقع مُذكرة تفاهم فى مجال الإسعافات الأولية البحرية

كتبت -مروة الغول

وقعت شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" إحدى شركات قطاع البترول ، وشركة المحيط للخدمات البترولية والإنقاذ البحري، اليوم 16 أكتوبر2022، مُذكرة تفاهم لتقديم المساندة البحرية والإسعافات الأولية والإنقاذ بمناطق خليج السويس و البحر الأحمر.

وقع مُذكرة التفاهم الدكتورة زينب فرغلي، مساعد رئيس شركة بتروسيف، و مصطفى نبيل، رئيس شركة المحيط للخدمات البترولية والإنقاذ البحري.

وتنص مُذكرة التفاهم على تأسيس تعاون مشترك بين الجانبين في مجال الإسعافات الأولية والإنقاذ البحري في مناطق خليج السويس والبحر الأحمر، حيث ستعمل هذه الخدمة الجديدة على التعامل السريع مع حالات الإصابات التي قد تحدث في مواقع عمل شركات البترول البحرية، وذلك من خلال تقديم خدمات الإنقاذ والإسعافات الأولية البحرية، والنقل السريع لتلك الحالات لأقرب مركز طبي مُجهز.