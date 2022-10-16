المشدد 7 سنوات لموظف بالمعاش قتل شخصا باستخدام سكين خلال مشاجرة في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي مح حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفي خلف محمد أمين، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لموظف بالمعاش، لاتهامه بقتل شخص خلال مشاجرة فيما بينهما، وطعنه بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2299 لسنة 2021 جنايات قسم الخانكة، والمقيدة برقم 1243 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم هاني رشاد خليل رشاد، 47 سنة، موظف بالمعاش، مقيم الخانكة، قتل المجني عليه محمود عبد السلام السيد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد النية وبيت العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، محل الاتهام التالي، وتوجه إلى حيث أيقن تواجده.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم ما أن شاهد المجني عليه حتى افتعل شجارا معه، وعلى أثر ذلك سدد له طعنة قاتلة استقرت بصدره فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصده من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "سكين".