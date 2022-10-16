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الكهرباء توضح تكلفة شحن السيارات الكهربائية حتى 50 كيلو وات ساعة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 05:00 ص
الكهرباء توضح تكلفة شحن السيارات الكهربائية حتى 50 كيلو وات ساعة د محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سعر الكيلو وات ساعة للسيارات الكهربائية التى سيتم شحنها من المنزل ستكون بنفس أسعار شرائح القطاع المنزلى، موضحا أن شحن السيارات الكهربائية حتى 22  كيلو وات ساعة تيار متردد سيكون بتكلفة 169 قرشا لكل كيلو وات ساعة بالنسبة للأماكن التى يعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل استخدام المكان، وتبلغ تكلفة الشحن لنفس الكمية بالأماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 186 قرشا لكل كيلو وات ساعة.
 
وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن تكلفة شحن السيارة الكهربائية حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 375 قرشا لكل كيلو وات ساعة، مشيرا إلى أن شحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة أسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.
 
وأوضح شاكر، إن دور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يقتصر على تلبية احتياجات محطات شحن السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن الشبكة القومية للكهرباء يوجد بها احتياطى يومى يصل إلى 15 الف ميجا وات يمكن الاستفادة بجزء كبير من هذا الاحتياطي فى شحن السيارات الكهربائية.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

السيارات الكهربائية



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