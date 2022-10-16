الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوى وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد للقاهرة

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي متمركز على البحر المتوسط يصاحب ذلك منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يعمل على توفر الرطوبة وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يصاحب ذلك سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ، وأمطار خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن اليوم سيشهد اضطراب فى الملاحة البحرية على غرب سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 أمتار .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.