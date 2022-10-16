اليوم السابع
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الصحة تكشف أهداف برنامج دعم الخدمات الصديقة لعيادات الشباب.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 أكتوبر 2022 10:14 ص
الصحة تكشف أهداف برنامج دعم الخدمات الصديقة لعيادات الشباب.. اعرف التفاصيل وظائف برنامج دعم الخدمات الصديقة
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهداف برنامج دعم الخدمات الصديقة لعيادات الشباب والتى من شأنها تقديم الدعم الكامل لهم وحمايتهم من المخاطر المحيطة بهم في مراحل عمرهم المختلفة.
 
وبحسب منشور توعوى لوزارة الصحة والسكان، فإن الأهداف الخاصة ببرنامج دعم الخدمات الصديقة لعيادات الشباب تتمثل فى: 
1- الحد من انتشار الأنيميا. 
2- الحد من ظاهرة العنف.
3-الحد من الزواج والحمل المبكر لسن المراهقة. 
4- الحد من الآثار السلبية والأضرار المتعلقة بختان الإناث.
5- تحسين الحالة الصحية من خلال ممارسة الرياضة والتغذية السليمة.
 
 
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الصحة

الشباب

برنامج دعم الخدمات الصديقة لعيادات الشباب

عيادات الشباب



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