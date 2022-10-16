السجن المشدد 5 سنوات لعاطلين بسبب حيازتهما كمية من الحشيش في الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رشدي محمد علي قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من "س.ج.ط" و "م.ر.م"، لاتهامهما بالاتجار في المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 4707 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من "س.ج.ط" عاطل، و "م.ر.م" عاطل، بمزالة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما، وبحوزتهما عدد 90 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمولين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .