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الرئيس العراقى الجديد يباشر غدا مهامه رسميا من قصر السلام بالعاصمة بغداد

الأحد، 16 أكتوبر 2022 11:37 ص
الرئيس العراقى الجديد يباشر غدا مهامه رسميا من قصر السلام بالعاصمة بغداد الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد
كتب أحمد جمعة

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يباشر رئيس جمهورية العراق الجديد الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، مهامه رسميا من قصر السلام في العاصمة العراقية بغداد، غد الاثنين، وذلك بحسب ما أكدته رئاسة الجمهورية العراقية في بيان مقتضب قبل قليل.

كان السياسى الكردى عبد اللطيف رشيد قد أدى الخميس الماضى، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب العراقى رئيسا لجمهورية العراق.

وأعلن مجلس النواب العراقى في بيان رسمي، الخميس، انتخاب الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق بعد حصوله على 162 صوتا من أصل 269 صوتا، مشيرا إلى حصول الرئيس العراقى برهم صالح على 99 صوتا، ليصبح بذلك السياسى الكردى عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق.

وانتخب مجلس النواب العراقى، الخميس، السياسى الكردى الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق في الجولة الثانية من الاقتراع الذى انتهى منه أعضاء البرلمان العراقى.

وصوت في الجولة الثانية 269 عضوا في البرلمان العراقى لاختيار رئيس الجمهورية الجديد.

وقاطعت كتلة الجيل الجديد البرلمانية العراقية، الجولة الثانية من تصويت النواب العراقى على مرشحي رئاسة الجمهورية.

 


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