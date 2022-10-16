الداخلية تضبط 23 طن سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (501) قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة (109) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة، نجحت شرطة التموين بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية في ضبط (23.5) طن.

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (85) طن، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (724) قضية من بينها (189) قضية "خبز ناقص الوزن" و (185) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

فى مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط (11) قضية بمضبوطات بلغت قرابة (92) طن.