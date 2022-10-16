الخارجية الصينية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا

وكالات

دعت وزارة الخارجية الصينية مواطنيها إلى مغادرة أراضي أوكرانيا، حسبما ذكرته صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية .

وحسب موقع روسيا اليوم، قال تقرير صحيفة جلوبال تايمز نقلا عن مصادر إن مواطني جمهورية الصين الشعبية الموجودين في أوكرانيا مدعوون إلى "الإجلاء"، وسفارة الصين في كييف مستعدة لتقديم المساعدة في تنظيم المغادرة.

في بداية الأسبوع، دعا المكتب التمثيلي لجمهورية الصين الشعبية مواطنيه بالفعل إلى عدم البقاء في أراضي أوكرانيا، ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية، ومغادرتها في الوقت المناسب عندما يكون ذلك آمنا.