الجفاف يخفض إنتاج زيت الزيتون بنسبة 50% في إسبانيا

فاطمة شوقى

آثار الجفاف اضرار واسعة على انتاج الزيتون في مقاطعة الأندلس الإسبانية، وانخفض الإنتاج بنسبة 50% ، حيث يصل إنتاج زيت الزيتون في الأندلس لحصاد 2022-2023 إلى 587 ألف طن ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 49.1 % مقارنة بالإنتاج النهائي للحصاد السابق 47.5 % عن متوسط ​​الحصاد الخمس الماضية.

وقالت قناة "تيلى مدريد" الإسبانية إن محصول الزيتون تأثر بالظروف الجوية ، مع جفاف ودرجات حرارة أعلى من المتوسط، بالإضافة الى الاجهاد المائى الذى يعانى منه المحصول خاصة الاراضى الجافة.

وأشارت القناة إلى أن سلة التسوق ارتفعت بنسبة 15.2% وهو أكبر ارتفاع له منذ 34 عاما على الأقل، بالإضافة إلى ذلك، فإن البرتغال وإيطاليا أيضا تعانيان من ازمة في زيت الزيتون بسبب انخفاض الإنتاج.

تعتبر إسبانيا هي أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، حيث استحوذت على أكثر من خمسي الإمدادات العالمية العام الماضي، وفقًا للمجلس الدولي للزيتون. اليونان وإيطاليا والبرتغال أيضا من كبار المنتجين.

ويدفع المستهلكون بالفعل المزيد مقابل زيت الزيتون، ارتفعت أسعار التجزئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 14٪ هذا العام حتى يوليو. لكن المنتجين والمشترين قالوا إن الأسعار من المتوقع أن ترتفع أكثر في الأشهر المقبلة.

ويعتمد إنتاج زيت الزيتون على التوقيت بشكل كبير، تبدأ الأشجار في التبرعم في شهر مارس قبل أن تفتح الأزهار في شهر مايو، ينمو الزيتون خلال أشهر الصيف قبل الحصاد في الخر