اليوم السابع
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"التعليم" تفوز بعدد من الجوائز فى مسابقات الأسبوع العربى للبرمجة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:36 م
"التعليم" تفوز بعدد من الجوائز فى مسابقات الأسبوع العربى للبرمجة وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مسابقات الأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة"، يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية؛ للاهتمام بالبيئة وحمايتها، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإشراف الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والذى أقيم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في دولة تونس الشقيق، حيث حصد المعلمون والطلاب المصريون المشاركون من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية على مستوى الوطن العربي، بحضور وزراء التعليم لدولة تونس وفلسطين، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمنظمة الألكسو بالجمهورية التونسية. 
 
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تكريم الفائزين وهم: الاستاذة دعاء محمد على، والطالب زياد رضا جودة من مدرسة الحرية الثانوية بنات إدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، والأستاذة لميس حودة أمين حسن، والطالبة أروى وسام من مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، والأستاذة هبة محمود نور محمد والطالبة فريدة وجدى من مدرسة كلية النصر للبنات بإدارة وسط التعليمية محافظة الإسكندرية، وتم تكريم الفائزين محليًا بحضور الدكتورة راندة شاهين وممثلي وزارة التعليم العالي والأزهر الشريف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
 
وقالت الدكتورة راندة شاهين، إن الوزارة تهتم بالأنشطة الطلابية التي تهدف إلى تنمية شخصية الطالب مما ينعكس على قدرة تنافس الفريق المصرى على مستوى الوطن العربي في منافسات قوية ورفيعة المستوى من مختلف الدول العربية.
 

التربية والتعليم

الذكاء الاصطناعي

الاسبوع العربى للبرمجة

اخبار التعليم



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