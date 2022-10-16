"الأرصاد" تكشف آخر تطورات التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار

إبراهيم حسان

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية منذ الأمس، تخللتها فرصًا لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على أغلب المناطق الشمالية، والتي استمرت خلال ساعات الليلة والساعات الأولى للصباح.

أضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه خلال ساعات النهار سوف تنحسر فرص سقوط الأمطار بالمناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، وستكون فرص سقوط الأمطار خلال فترة النهار بين خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، أشارت إلى أن فترات النهار سوف تشهد انخفاضات في الحرارة عن الأمس بدرجتين أو 3 درجات، ومن المتوقع أن تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 28 – 27 درجة مئوية خلال فترات النهار، وستعاود الانخفاض خلال فترات الليل لتكون مائلة للبرودة.

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتحديدا بغرب البحر المتوسط نتيجة زيادة نشاط الرياح، ليكون البحر المتوسط غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية، مبينه: "التقلبات الجوية تستمر معنا حتى غدا الإثنين، وستكون فرص الأمطار كبيرة على المناطق الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تكون فرص سقوط الأمطار قائمة على أغلب مناطق الجمهورية، ويجب متابعة نشرت الأرصاد الجوية لأنه من الوارد أن نشهد تقلبات عديدة".