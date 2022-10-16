اعتقال طالبة فى المكسيك لبيعها "لفائف القرفة بالماريجوانا" فى المدرسة

كتبت ـ فاطمة شوقى

اعتقلت الشرطة المكسيكية طالبة في مدرسة ثانوية قامت ببيع الماريجوانا في لفائف القرفة، وتم القاء القبض عليها من قبل عناصر شرطة البلدية بعد شكوى مدراء المدرسة.

وأشارت صحيفة "يوكتان" المكسيكية، إلى أنه بفضل الشكوى أخطرت سلطات المدرسة الشرطة، وتم اعتقال الفتاة التي حاولت بيع اللفائف الجاهزة وهى مليئة بالماريجوانا.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أنه وقت إلقاء القبض على الفتاة التي كانت تحمل 14 من لفائف وتبدو فاتحة للشهية، ولكنها مليئة بالمخدرات.

وأثار تشريع الماريجوانا فى المكسيك جدلا، وأعلن ريكاردو مونريال، زعيم مجلس مورينا في مجلس الشيوخ المكسيكى، أن العملية التشريعية لإضفاء الشرعية والتوضيح لاستخدام الماريجوانا ومشتقاتها يمكن أن تظل فى فترة غير عادية، كما يقال، بعد الدورة الأولى لهذا العام.

وأقر رئيس مجلس التنسيق السياسي "جوكوبو" التابع لمجلس الشيوخ بأن الأوقات العادية للهيئة التشريعية الفيدرالية وعدم وجود توافق في الآراء حالا دون أن يكون هذا الإصلاح جاهزًا ؛ ومع ذلك ، أعرب عن إمكانية حل هذا بين الفترات، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وردا على سؤال صريح حول القرار المتعلق بمسألة استخدام الماريجوانا ، قال السناتور إنه لم يتم تحديدها بعد ، لكنه يود حلها قبل بدء الفترة الثانية من الدورات العادية لعام 2022، والتشريع المتعلق باستخدام الماريجوانا وإضفاء الشرعية عليها لم ينته بعد ويأمل زعيم مورينا في مجلس الشيوخ في تسريعها.