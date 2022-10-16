اتحاد العمال: ممثلو 52 دولة أفريقية يشاركون بمؤتمر منظمة الوحدة النقابية

كتبت آية دعبس

قال اتحاد العمال، إن مصر تستضيف بعد غد الثلاثاء، اجتماعات الدورة الثالثة والأربعين، لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رؤساء الاتحادات ووفود نقابية من ٥٢ دولة إفريقية، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

أعلن ذلك محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،في اجتماع هيئة مكتب الإتحاد العام مساء اليوم، مشيراً إلى أن هذه الرعايه من قبل الرئيس تؤكد على اهتمامه المتواصل بقضايا العمل والتنمية بالقارة الإفريقية، وتأتي ثمارها لصالح العمال وشعوب القارة السمراء.

أضاف أن المؤتمر سيناقش العديد من التشريعات المحلية والدولية، لتطوير انعكاساتها لصالح التنمية الشاملة، والاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية والبشريه.

استعرض إجتماع هيئة مكتب الإتحاد العام، تقارير حول تنمية الموارد المالية، من خلال الإستغلال الأمثل للأصول والكيانات المملوكة للتنظيم النقابى، ووضع برامج لتطوير المؤسستين الخدمات السياحية والثقافة العمالية.

وافق الأعضاء على وضع قواعد اختيار رؤساء الإتحادات المحلية بالمحافظات، والبدء في الزيارات الميدانية لكل محافظة على حده، للتعرف على قضايا العمل والعاملين.