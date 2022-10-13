نائب رئيس اتحاد العمال: الحوار الاجتماعى يسهم فى توفير بيئة عمل مستقرة

كتبت آية دعبس

قدم هشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة حسن شحاتة على دعمه للتنظيم النقابي المصري، مرحباً بوفد منظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس، مؤكداً حرص قيادات الاتحاد العام على المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تنظمها منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة، منوهاً إلى أن الاتحاد العام يؤمن بأهمية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين مما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة توفر الأجر العادل والرعاية الاجتماعية والصحية للعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، المنعقد اليوم الخميس بالقاهرة، والذي أعلن فيه وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر، في كلمته التي ألقها نيابة عنه إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة.

وأشار "المهيرى" إلى أن الاتحاد العام ساهم في إصدار كافة التشريعات العمالية واللوائح والنظمة التي تنظم علاقات العمل التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية بكل حيادية من أجل زيادة الانتاج وتوفير حياة كريمة للعمال.

ولفت نائب رئيس الاتحاد إلى تطلع الاتحاد العام إلى تعديل قانون العمل والذي شهد تعديلات جوهرية في مجلس الشيوخ بداية العام الجاري ، وتم ارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها وإقراراها، وسرعة اصدار هذا التشريع المهم خاصة انه يتضمن تعديلات جوهرية تتفق مع الاتقاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن تلك التعديلات المقترحة تقوم على مبادئ الحوارة المجتمعي بين أطراف الانتاج الثلاثة (حكومه – أصجاب أعمال – عمال )، منوهاً إلى تقديم الاتحاد العام ورقة عمل بشأن كافة الاحظات التي كانت تصدرها لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية حول ملف العمل والعمال فى مصر.